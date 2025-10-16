L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha attivato un nuovo servizio web per semplificare la gestione dei pagamenti della Rottamazione quater per i contribuenti con piani di dilazione che superano le 10 rate.
Attraverso il portale ufficiale dell’AdER, è ora possibile richiedere e scaricare direttamente i moduli di versamento relativi al 2026 (dall’undicesima rata in poi), bollettini che non erano stati inclusi nella comunicazione originale delle somme dovute.
Come ottenere i moduli 2026
I contribuenti che hanno rispettato le scadenze precedenti (inclusa la decima rata, il cui termine è fissato al 30 novembre 2025, utilizzando il modulo già ricevuto) possono accedere ai bollettini successivi in due modi, sfruttando il nuovo servizio denominato “Copia comunicazione”:
- Accesso tramite Area Riservata:
- Si accede all’area riservata del sito AdER utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS (o Entratel per gli intermediari fiscali).
- I moduli di pagamento possono essere scaricati direttamente nella sezione dedicata alla Definizione agevolata.
- Richiesta dall’Area Pubblica:
- Si compila un form specifico nell’area pubblica del sito.
- È necessario allegare la documentazione richiesta per l’identificazione.
- La copia della comunicazione con i moduli di pagamento verrà inviata al contribuente tramite posta elettronica.
Il nuovo servizio mira a offrire una maggiore autonomia ai cittadini nella gestione delle rateizzazioni a lungo termine.
