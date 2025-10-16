Ragusa – Un plauso alla magistratura e alle forze dell’ordine per la brillante operazione che ha portato alla cattura del boss Gianfranco Stracquadaini. A dirlo Confcommercio provinciale Ragusa e Confcommercio sezionale Vittoria. “Siamo fortemente convinti – è chiarito dai vertici dell’associazione di categoria – che la sicurezza rappresenti il presupposto fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle imprese. Senza sicurezza e legalità non può esserci futuro né crescita.

Questa notizia va nella direzione giusta, a conferma che Vittoria e tutti i territori del circondario guardano al futuro nel segno della legalità e del progresso”.

