L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) ha attivato un nuovo servizio web cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater optando per un piano rateale superiore a dieci rate. La novità consente di ottenere i bollettini necessari per i versamenti dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.
Questa iniziativa è stata resa necessaria poiché la comunicazione originale, inviata dopo l’adesione, includeva i moduli di pagamento soltanto per le prime dieci scadenze.
Accesso ai nuovi bollettini: le due modalità
Il servizio, disponibile sul sito ufficiale dell’AdER, permette ai contribuenti di richiedere o scaricare i nuovi moduli in due modi:
- Area Riservata: Accedendo con le credenziali digitali (SPID, CIE, CNS o Entratel per gli intermediari), è possibile scaricare direttamente i documenti dalla sezione “Definizione agevolata”.
- Area Pubblica (Richiesta via Email): È possibile inviare una richiesta e ricevere i moduli via email compilando l’apposito form nell’area pubblica del sito. Questa modalità non richiede credenziali di accesso, ma è necessario allegare la documentazione necessaria per il riconoscimento.
Dettagli sui Moduli Aggiuntivi
I nuovi moduli di pagamento sono stati elaborati esclusivamente per i contribuenti con piani rateali lunghi che risultano in regola con tutti i versamenti precedenti. L’AdER invia i documenti anche tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o in formato cartaceo al domicilio, se richiesto.
Importante: I moduli aggiuntivi non sono necessari per coloro che avevano già ricevuto tutti i bollettini in un’unica soluzione tramite il servizio “ContiTu”.
Si ricorda, inoltre, che per il versamento della decima rata, la cui scadenza è fissata al 30 novembre 2025, deve essere utilizzato il modulo allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre recuperabile in copia tramite i servizi online del sito AdER.
