È ai nastri di partenza il Bonus Elettrodomestici 2025, un nuovo incentivo del valore complessivo di 50 milioni di euro mirato a sostenere il rinnovo degli apparecchi domestici con prodotti ad alta efficienza energetica. L’iniziativa offre un contributo che arriva fino a €200 per i nuclei familiari con ISEE più basso.
Dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, si attende ora l’approvazione dei decreti attuativi del MIMIT, che definiranno i tempi e le precise modalità per accedere al beneficio tramite un’apposita piattaforma digitale.
Importo del contributo e fasce ISEE
Il bonus coprirà il 30% del prezzo di acquisto del nuovo elettrodomestico, con un tetto massimo differenziato in base al reddito:
|Fascia di Riferimento
|Contributo Massimo
|Cittadini Generici
|€100
|Cittadini con ISEE Inferiore a €25.000
|€200
Poiché il finanziamento complessivo ammonta a 50 milioni di euro, l’assegnazione avverrà fino ad esaurimento fondi, rendendo la rapidità di presentazione della domanda – probabilmente tramite “click day” gestito da PagoPA e Invitalia – un elemento cruciale per ottenere il beneficio.
Requisiti Stringenti per gli Apparecchi Ammessi
L’incentivo è riservato esclusivamente all’acquisto di elettrodomestici che rispettino specifici standard di efficienza energetica e di provenienza. I prodotti dovranno essere fabbricati in stabilimenti dell’Unione Europea e appartenere a determinate classi:
- Lavatrici, Lavasciuga e Forni: Classe A o superiore.
- Cappe Aspiranti: Almeno Classe B.
- Lavastoviglie e Asciugabiancheria: Non inferiori alla Classe C.
- Frigoriferi e Congelatori: Almeno Classe D.
Anche i piani cottura dovranno soddisfare i requisiti di efficienza stabiliti dalla normativa europea.
Modalità di Erogazione: Il Voucher Digitale
Il contributo sarà erogato sotto forma di voucher digitale nominale, utilizzabile per l’acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare.
Dopo la verifica dei requisiti, la piattaforma rilascerà un codice personale legato al codice fiscale del richiedente. Questo buono garantirà uno sconto immediato sul prezzo di vendita e potrà essere speso unicamente presso i rivenditori accreditati. Il voucher avrà una durata limitata nel tempo, al fine di scongiurarne l’accumulo o la rivendita.
