La Dieta del Riso è un regime alimentare restrittivo che ha guadagnato popolarità per la promessa di una rapida perdita di peso. Ideata in origine a metà del Novecento dal medico tedesco Walter Kempner come terapia per pazienti con obesità, ipertensione e diabete, oggi è tornata di moda, ma non è esente da notevoli criticità.

Che cos’è la Dieta del Riso

Questa dieta si basa sull’elevato consumo (quasi esclusivo) del riso – in particolare nelle sue varianti integrali, Venere, Basmati e selvaggio – sfruttando le sue principali caratteristiche nutrizionali:

Alto Contenuto di Fibre

Basso Apporto Calorico (circa 330 kcal per 100 g)

Potere Saziante (dovuto alla capacità del cereale di assorbire molta acqua)

Stimolazione della Diuresi (grazie all’elevata presenza di potassio)

Il regime si articola in due versioni:

“Terapia d’urto”: Un ciclo drastico della durata massima di 9 giorni.

Versione Meno Rigida (Un Mese): Prevede un apporto calorico crescente e si divide in due fasi:

Fase Detox (15 giorni): Apporto massimo di 800 calorie giornaliere, concentrato su riso, formaggi magri, frutta e verdura, per la disintossicazione.

Fase di Mantenimento: Aumento a 1200 calorie al giorno, con l’introduzione graduale di altri alimenti come pesce, carni bianche, legumi e altri cereali (miglio, quinoa).

I Vantaggi: Perdita di Peso Veloce e Depurazione

Il principale vantaggio percepito di questa dieta è la rapidità del dimagrimento, che può apparire notevole. Questo è dovuto al consumo di un alimento a basso contenuto calorico e povero di sodio (specialmente il riso integrale), che unito all’effetto diuretico, determina una significativa perdita di liquidi corporei e un effetto disintossicante percepito.

I Rischi e le Controindicazioni: Attenzione al “Fai da Te”

Nonostante la promessa di una rapida perdita di chili, la Dieta del Riso è considerata un regime drastico e sbilanciato, fortemente sconsigliato senza il parere di un medico o nutrizionista.

I principali rischi sono:

Squilibrio Nutrizionale: Essendo ipoproteica e fortemente limitante, provoca carenze di nutrienti essenziali (vitamina D, calcio, ferro, proteine).

Perdita di Massa Muscolare: L’apporto calorico e proteico ridotto può portare a una diminuzione consistente della massa magra, soprattutto se abbinata ad attività fisica.

Effetto Yo-Yo: Come tutte le diete drastiche, interrompendola senza adottare un regime alimentare equilibrato, si tende a recuperare immediatamente il peso perso. I chili persi sono spesso liquidi, e non grasso corporeo.

Disagi Fisici: Possibili sintomi come stanchezza, affaticamento, ipotensione (peggioramento della pressione bassa), flatulenza e una frequente sensazione di fame.

Dimagrire in Modo Sano: Le Regole Fondamentali

Per un dimagrimento duraturo e salutare, gli esperti raccomandano di seguire principi più equilibrati:

Consulto Medico: Mai iniziare una dieta restrittiva senza l’approvazione del proprio medico o nutrizionista.

Varietà Alimentare: Prediligere una dieta variegata e completa in tutti i macronutrienti.

Idratazione: Bere almeno due litri di acqua al giorno.

Cotture Leggere: Preferire metodi come bollitura, griglia o vapore, evitando le fritture.

Moderazione del Sale: Ridurre il sale, preferendo spezie ed erbe aromatiche per insaporire.

Attività Fisica: Abbinare al regime alimentare un’adeguata e costante attività sportiva.