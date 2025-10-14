Vittoria – L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere situato nel piazzale dell’ex mercato ortofrutticolo, di fronte al plesso Pappalardo. Qui sorgerà la nuova scuola dell’infanzia, un progetto strategico per il futuro della città, finanziato grazie ai fondi del Pnrr per un importo di 2.260.000 euro. «Stavolta ci troviamo presso il piazzale dell’ex mercato ortofrutticolo, noto a tutti come il “mercato vecchio” di Vittoria. Siamo all’interno del cantiere dove sta prendendo forma la nuova scuola dell’infanzia», ha dichiarato l’assessore Nicastro. «È un finanziamento importante per il quale l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Aiello, e l’assessorato ai Lavori pubblici, da me rappresentato, hanno lavorato intensamente per poterlo ottenere. La struttura potrà ospitare fino a 100 bambini, rispondendo così a un’esigenza cruciale della nostra comunità».

L’assessore ha sottolineato lo stato di avanzamento delle opere progettate: “I lavori procedono regolarmente: una parte del tetto è già stata completata e si sta lavorando alla restante copertura. La scuola sarà dotata di tutti i requisiti di efficientamento energetico, con ambienti progettati per garantire il massimo comfort anche durante le alte temperature estive”. Nicastro ha evidenziato l’importanza del progetto non solo per il servizio educativo offerto, ma anche per la riqualificazione dell’area: «L’obiettivo non è solo quello di realizzare una nuova struttura per l’infanzia, ma anche di rivalutare questa zona dal punto di vista del decoro urbano e della pianificazione. La scuola avrà spazi esterni sicuri per le attività ludiche dei bambini, un’attenzione particolare all’isolamento acustico e sarà una struttura all’avanguardia».

Concludendo il sopralluogo, l’assessore ha ringraziato i tecnici e le maestranze coinvolte: «Ringrazio i tecnici dell’assessorato con cui collaboro quotidianamente. Continueremo a vigilare sull’andamento dei lavori non solo in questo cantiere, ma in tutti quelli presenti a Vittoria. C’è ancora molto da fare e noi siamo determinati a continuare su questa strada, offrendo risposte concrete ai cittadini».