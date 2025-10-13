Gangi – E’ stata chiamata via Biagio Conte il tratto di strada, nei pressi della SP 14, di fronte il Santuario dello Spirito Santo di Gangi che collega all’area attrezzata di contrada Pianette. Il comune di Gangi ha voluto intitolare una via cittadina al missionario laico ed eremita, fondatore della “Missione di Speranza e Carità” di Palermo. La cerimonia si è svolta sabato scorso con una Santa messa officiata al Santuario dello Spirito Santo da don Pino Vitrano successore di fratel Biagio alla guida della “Missione di Speranza e Carità”.

A concelebrare don Giuseppe Amato rettore del Santuario dello Spirito Santo. A fine celebrazione si è svolta, poco distante, l’intitolazione della strada urbana con la scopertura della targa toponomastica alla presenza delle autorità religiose, civili, militari e della comunità gangitana. A prendere la parola, assieme al sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, don Pino Vitrano e una delle due sorelle di Biagio Conte: Grazia. Toccanti le parole, nel ricordo di fratel Biagio e dei suoi legami con Gangi, da parte di Fabrizio Escheri, Francesco Nasello e Lino e Lucia Virga.

“Un momento di profondo significato per la nostra comunità – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – un gesto nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita ai bisognosi, agli ultimi e ha lasciato un ricordo indelebile anche a Gangi e nelle Madonie“.