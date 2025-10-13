L’alta pressione che ha garantito un avvio d’autunno mite sta per cedere. La Sicilia si prepara a un brusco cambiamento: una depressione mediterranea, alimentata da aria fredda in discesa dal Nord Europa, determinerà un’estesa ondata di maltempo sull’isola per tutta la settimana.
Le piogge, inizialmente sparse, si intensificheranno e diventeranno copiose a partire da martedì prossimo, come indicano le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia.
Previsioni per oggi: Lunedì 13 Ottobre
La giornata di oggi segna l’ultima parentesi di bel tempo prima del peggioramento:
Mattina: Cielo sereno o poco nuvoloso grazie all’alta pressione residua.
Pomeriggio: Comparirà una blanda instabilità sulle zone interne, con nuvolosità sparsa o parziale altrove.
Temperature: Stazionarie, con valori tipici del periodo.
Venti: Deboli o localmente moderati sud-orientali sui bacini occidentali, deboli occidentali sul Canale di Sicilia e deboli di direzione variabile altrove.
Mari: Generalmente poco mossi o quasi calmi, ad eccezione dello Ionio che resta mosso.
Inizio Settimana: l’arrivo della Perturbazione
Il vero e proprio peggioramento comincerà da domani sera (martedì), quando la discesa di aria fredda e l’approfondimento della bassa pressione mediterranea convergeranno sulla regione. L’instabilità si farà sentire con accumuli di pioggia significativi attesi su gran parte della Sicilia fino a domenica prossima.
Si raccomanda di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo, in vista delle precipitazioni abbondanti previste per i prossimi giorni.
Lascia un commento