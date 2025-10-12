Catania – La star più amata dai bambini Carolina Benvenga sarà a Catania domenica 28 dicembre al Teatro Metropolitan e lunedì 29 dicembre a Palermo al Teatro Golden con il suo nuovo spettacolo “Un magico Natale con Carolina”. Gli spettacoli inizieranno alle ore 15:00 e alle ore 18:00. Lo show arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

Lo spettacolo è realizzato da Carolina Benvenga e Morena D’Onofrio, è prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, in collaborazione con Sony Music. In allegato comunicato stampa e foto con preghiera di pubblicazione.

