Modica – Archiviata la pesante sconfitta nel derby con il Pro Ragusa, il Frigintini Calcio di Ciccio Di Rosa torna in campo al “Vincenzo Barone”, dove domenica pomeriggio alle 15,30 per la terza giornata del girone D del campionato di Promozione i rossoblu riceveranno la visita del Città di Canicattini.

Caruso e compagni, in settimana, si sono allenati con determinazione e con la consapevolezza di dover dare sempre il massimo in un campionato molto duro, dove al minimo errore paghi dazio. È successo alla prima casalinga con il Priolo ed è avvenuto anche sabato scorso al “Biazzo” di Ragusa, dove nella prima frazione di gioco la squadra ha tenuto botta ai più quotati avversari, ma è stata punita oltremisura da errori che l’undici modicano ha pagato a caro prezzo.

Domenica, al “Barone” è attesa la reazione della squadra che in settimana ha lavorato sodo affinchè questa reazione arrivi, anche se dall’altra parte del campo ci sarà un Città di Canicattini con il dente avvelenato dopo il pesante k0 subito in casa per mano della “corazzata” Akragas che si è imposta con un poker di reti in casa della formazione “canarina”.

“La reazione l’aspettavo e la pretendevo già dal primo allenamento di questa settimana – spiega il tecnico Ciccio Di Rosa – perchè è durante la settimana che si costruisce giorno dopo giorno il nostro futuro. Questa reazione c’è stata e questo è molto importante per una squadra giovane come la mia, che non deve mai abbassare la testa e continuare nel nostro lavoro settimanale.

Il mio primo obiettivo – continua – era rivedere i ragazzi per continuare a lavorare compatti e con più fame e più determinazione, ma questo a prescindere dai risultati. Domani incontriamo il Canicattini, una squadra che da diversi anni milita in Promozione e quest’anno si è rafforzata in tutti i reparti aggiungendo alla rosa giocatori di categoria e qualche elemento che è sceso dall’Eccellenza per dare maggiore spessore ala squadra, quindi per l’ennesima volta dobbiamo affrontarli con coraggio e cercare di fare come sempre del nostro meglio per cercare di tenere la partita più viva possibile sfruttando le nostre qualità e cercando magari di essere più lucidi nelle due fasi. Nonostante il passivo pesante – conclude l’allenatore del Frigintini – bisogna ripartire dalla prestazione del primo tempo di Ragusa, cercando di limitare gli errori e di sfruttare meglio le azioni d’attacco che riusciamo a creare, perchè sappiamo che il campionato di Promozione è molto duro, ma altamente formativo per i miei ragazzi che non devono abbattersi e continuare a lavorare come sempre hanno fatto”.

Al “Vincenzo Barone”, la sfida tra Frigintini Calcio e Città di Canicattini sarà diretta dal signor Davide Romano della sezione AIA di Catania con la collaborazione del collega di sezione Michelangelo Bisaccia e di Giuseppe Di Blasi della sezione arbitrale di Ragusa.