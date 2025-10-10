Ragusa – L’Associazione Orazio Giunta presenta “Tienimi con te poco poco. On line love – L’amore al tempo delle chat”, raccolta di poesie di Mirella Cleri, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Bartolomeo a Ragusa Ibla.

A dialogare con l’autrice sarà Daniela Citino. La serata sarà arricchita da un intermezzo musicale e da un concerto finale a cura di Mario Pollicita (pianoforte) e Gianfilippo Pollicita (sax). L’evento, patrocinato dal Comune di Ragusa, si concluderà con un rinfresco. Per informazioni e prenotazioni: 339 7941035 – 335 6605199.