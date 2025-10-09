Ragusa – In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, i soci del Lions Club Ragusa Host hanno partecipato con entusiasmo al torneo di calcio a 5 organizzato dal gruppo Cappadona, dedicato alla memoria di Nuccio Cappadona, fondatore e anima del gruppo. L’evento, svoltosi in un clima di grande sportività e amicizia allo stadio comunale Gianni Biazzo di via Archimede, ha visto i Lions scendere in campo insieme ai pazienti dei centri di salute mentale del gruppo Cappadona, presenti da tutta la Sicilia.

La presenza dei soci Lions ha rappresentato un concreto esempio di spirito di servizio e attenzione al territorio, in piena sintonia con i valori che animano l’associazione. “È stata una giornata di vero confronto e crescita reciproca – ha dichiarato la presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti – Abbiamo condiviso sorrisi, impegno e passione, dimostrando che lo sport può abbattere ogni barriera e favorire l’inclusione”. L’entusiasmo e la partecipazione attiva dei Lions hanno contribuito a rendere la manifestazione un appuntamento speciale, dove il risultato sportivo ha lasciato spazio ai valori dell’amicizia, della solidarietà e dell’inclusione sociale. A uscire vincitori dal campo sono stati lo sport e la collaborazione, in ricordo di Nuccio Cappadona e con uno sguardo fiducioso verso nuove occasioni di incontro e integrazione.