Comiso – Domenica 5 ottobre 2025, nella sede della CGIL di Comiso, alla presenza del coportavoce regionale Fabio Giambrone e del componente del Consiglio Federale Nazionale e responsabile scuola e politiche educative Mauro Mangano, l’Assemblea Provinciale di Europa Verde Ragusa, ha proceduto al rinnovo delle cariche eleggendo all’unanimità i suoi coportavoce provinciali.

Il consesso ha riconfermato la nomina dell’uscente Prof. Angelo Iemulo esprimendo voto favorevole per una nuova figura femminile nella persona della Dott.ssa Martina Caruso. “Sono grato per questa nuova nomina, che interpreto come un riconoscimento del lavoro svolto finora e della visione condivisa che abbiamo costruito insieme- dichiara il neo eletto Angelo Iemulo-. Questo incarico rappresenta per me un forte incentivo a proseguire con impegno e coerenza lungo il percorso che abbiamo tracciato sin dall’inizio”.

” Esprimo il mio più sincero ringraziamento per la fiducia che mi è stata accordata. Sono certa che, in piena sintonia con il mio coeletto — persona che conosco e stimo da tempo — riusciremo a proseguire e portare a compimento il progetto avviato già da tempo con la nascita della Federazione nella nostra provincia”- dichiara la neo eletta Martina Caruso-.

La Federazione di Europa Verde Ragusa esprime ampia soddisfazione per le nuove nomine e non può che augurare ai nuovi eletti un buon lavoro.