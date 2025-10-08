Ragusa – La Consulta Femminile del Comune di Ragusa, in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità, promuove la prima edizione del premio “Donne che creano spazio”, un riconoscimento dedicato a quindici donne che, nei diversi ambiti della vita sociale, culturale e professionale, hanno saputo distinguersi con impegno, talento e dedizione.

La cerimonia si svolgerà il 9 ottobre 2025 alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Ragusa, luogo istituzionale che accoglierà le premiate e la cittadinanza.

Il premio nasce per valorizzare il contributo delle donne nella comunità e per testimoniare come, attraverso l’arte, la cultura, il lavoro, la politica, lo spettacolo, lo sport e il volontariato, si possa contribuire alla crescita collettiva e al cambiamento sociale.

La presidente della Consulta Femminile, Gianna Miceli, sottolinea: “Questa iniziativa vuole essere non solo un momento di celebrazione, ma un invito a riconoscere e diffondere il valore del protagonismo femminile, aprendo spazi di libertà e creatività”. L’evento vedrà la partecipazione del sindaco, Peppe Cassì, della Giunta comunale, del Presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, e delle Consultrici della Consulta.