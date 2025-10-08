Dimentichiamo l’ipotesi di un’“ottobrata” tardiva: la Sicilia si prepara a vivere un autunno pieno e autentico. Le previsioni meteo non indicano alcun ritorno del caldo anomalo, ma anzi, confermano una tendenza a un clima fresco.
Nei prossimi giorni, le temperature sull’Isola sono destinate a subire un ulteriore calo termico, portandosi leggermente al di sotto delle medie stagionali. Si prospettano quindi giornate caratterizzate da aria fresca e condizioni tipiche della stagione autunnale.
