Ragusa – Sarà presentato ufficialmente venerdì 10 ottobre, alle ore 11, il “Food Mama Festival 2025 – Il bello e il buono che c’è”. L’evento di lancio si terrà presso la Sala Molè, in viale del Fante a Ragusa.

Il Festival, una rassegna dedicata alle eccellenze agroalimentari e culturali, è un’iniziativa finanziata dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

L’organizzazione e la promozione sono affidate al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che si avvale della collaborazione di enti chiave del territorio, tra cui CNA Ragusa, la Camera di Commercio del Sud Est e l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.

La manifestazione si estenderà per sei fine settimana, con un ricco calendario di appuntamenti che va dal 18 ottobre al 30 novembre. Il “Food Mama Festival” coinvolgerà attivamente sei Comuni della provincia: Comiso, Scicli, Ispica, Vittoria, Chiaramonte Gulfi e Modica.