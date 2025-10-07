Ragusa- Il Settore Tributi del Comune di Ragusa informa che sono in distribuzione gli avvisi di pagamento del saldo TARI 2025. La scadenza di pagamento è unica ed è fissata al 31 ottobre 2025. Per l’anno 2025 come, consueto, il saldo TARI è circa il 25% del dovuto e le tariffe sono quelle dell’anno precedente in quanto sono state confermate.

L’unica novità di importo è rappresentata dalla componente perequativa UR3, che, su disposizione dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), servirà a finanziare il bonus Tari indigenti 2026. Si tratta di una disposizione di legge che si applica su tutto il territorio nazionale e che impone ai Comuni di incassare tale somma e di riversarla successivamente all’Arera. La disposizione potrebbe comportare l’emissione di avvisi di pagamento, seppur di importo basso e relativamente alle componenti perequative, anche a carico di soggetti che fino all’anno scorso beneficiavano dell’esenzione Tari.

Per ogni informazione o in caso di mancato recapito dell’Avviso, l’Ufficio potrà essere contattato secondo le seguenti modalità:

Numero Verde 800550196, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.00

Sportello digitale linkmate http://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=H163

Uffici Comunali Tari siti in Via M. Spadola n. 56 – 1° Piano

email: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it

pec: protocollo@pec.comune.ragusa.it

Il ricevimento al pubblico presso l’Ufficio Tributi di Via Mario Spadola 56 – 1° piano sarà articolato come segue: