Con l’arrivo imminente del nuovo Bonus Elettrodomestici, è fondamentale chiarire un aspetto cruciale per i contribuenti: l’incentivo non è cumulabile con il preesistente Bonus Mobili per la medesima spesa. Chi intende acquistare un grande elettrodomestico nel 2025 e ha i requisiti per entrambi gli aiuti dovrà optare per uno solo dei due.

La non cumulabilità impone una valutazione attenta, basata sull’aliquota IRPEF media del singolo contribuente.

Due Misure a Confronto: Sconto vs. Detrazione

Le due agevolazioni presentano meccanismi di funzionamento molto diversi:

Misura Tipologia di Vantaggio Importo Massimo Requisiti Chiave Nuovo Bonus Elettrodomestici (2025) Sconto immediato in fattura (voucher) 30% del costo, max €100 (€200 con ISEE < €25k) Rottamazione obbligatoria di apparecchio più vecchio e meno efficiente. Bonus Mobili (2025) Detrazione IRPEF del 50% (in 10 anni) Max €5.000 per unità immobiliare. Lavori di ristrutturazione edilizia iniziati dal 2024 sull’immobile.

Quando Conviene l’Uno o l’Altro

La decisione su quale bonus utilizzare dovrebbe essere guidata dalla propria situazione fiscale.

Sconto Immediato: Il Bonus Elettrodomestici è vantaggioso per chi ha bisogno di un sollievo economico immediato, grazie allo sconto diretto in fattura, ed è particolarmente conveniente per le famiglie a basso reddito (ISEE inferiore a 25.000 euro) che possono beneficiare del tetto massimo di 200 euro.

Detrazione IRPEF: Il Bonus Mobili è più conveniente per i contribuenti con aliquote IRPEF medio-alte, in quanto permette di recuperare il 50% della spesa in dieci anni. Se l'acquisto fa parte di una spesa più ampia legata a una ristrutturazione (fino al tetto di 5.000 euro) e l'aliquota IRPEF è elevata, il recupero totale è maggiore rispetto allo sconto immediato.

In sintesi, per la spesa relativa allo stesso elettrodomestico sostenuta nel 2025, è necessario scegliere con attenzione la misura che garantisce il maggiore beneficio fiscale netto.