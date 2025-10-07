Ragusa – Il Comando di Polizia Locale comunica che i pass e le autorizzazioni rilasciate per il transito e per la sosta nella ZTL di Ragusa Ibla e per la sosta nelle Zone di Rilevanza Urbanistica (ZRU), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2025, in attesa di realizzare una piattaforma “online” che ne consenta il rinnovo.

La proroga è stata adottata con Determina Dirigenziale n.280 del 01/10/2025 del Settore VIII, pubblicata sul registro generale al nr. 5521 pubblicata nel sito del Comune di Ragusa