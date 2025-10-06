Comiso – Gli agenti del Commissariato Polizia di Stato di Comiso hanno respinto alla frontiera aerea nazionale tre cittadini albanesi, giunti all’aeroporto di Comiso “ Pio la Torre” con il volo proveniente da Tirana.

Nel corso dei controlli dei documenti effettuati dal personale di Polizia in servizio presso lo scalo aereo, è emerso che nessuno dei tre soggetti, secondo la normativa vigente, aveva le condizioni per fare ingresso o soggiornare in territorio italiano, non essendo in possesso di titoli validi, documentazione attestante la finalità né tantomeno mezzi sufficienti per l’eventuale soggiorno turistico e successivo rientro in Albania.

Pertanto, i tre albanesi, nella stessa giornata, sono stati reimbarcati sul volo di ritorno per la capitale albanese.