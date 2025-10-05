Siracusa – Il mondo del calcio siracusano piange la prematura scomparsa di Giovanni Cerruto, ex portiere e preparatore sportivo, morto a soli 40 anni. Per oltre due decenni, Cerruto aveva difeso i pali di numerose squadre locali, diventando un volto noto e stimato nell’ambiente calcistico della provincia.

Negli ultimi anni, pur essendosi dedicato con successo al settore dell’imprenditoria e della ristorazione, non aveva mai abbandonato la sua grande passione per lo sport.

Giovanni Cerruto ricopriva infatti il ruolo di preparatore dei giovani portieri, un incarico svolto di recente con il settore giovanile del Siracusa Calcio e, fino alla scorsa stagione, con la società Rg Siracusa.

La notizia della sua improvvisa morte si è diffusa nella tarda serata di ieri, suscitando profondo cordoglio tra ex compagni di squadra, dirigenti e giovani atleti che lo ricordano per la sua dedizione e il suo entusiasmo.