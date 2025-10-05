Comiso – La scorsa notte si è verificato un incidente stradale autonomo sulla via che collega Comiso a Pedalino. La conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, sbandando e andando a schiantarsi violentemente contro un muretto a bordo strada.

La donna alla guida è rimasta ferita ed è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata all’ospedale Guzzardi di Vittoria per le cure necessarie. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e accertare la dinamica esatta che ha portato la conducente a perdere il controllo del veicolo.