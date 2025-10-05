Ragusa – Oggi è giorno di festa a Monterosso Almo. Si celebra, infatti, l’ultimo degli appuntamenti religiosi estivi, sebbene l’autunno sia, in realtà, subentrato da qualche giorno. Stiamo parlando di Maria Santissima Bambina e degli eventi esterni che ne caratterizzeranno la giornata. Alle 7,30 il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe annunciano il giorno di festa. Alle 8,30, celebrazione eucaristica nella chiesa di San Giovanni. Alle 9,30 giro del corpo bandistico Città di Monterosso per le vie del paese.

Alle 10,30, nella chiesa di San Giovanni, la solenne celebrazione eucaristica. Alle 11,30, l’uscita del simulacro di Maria Ss. Bambina e prima processione dalla chiesa di San Giovanni per le seguenti vie: piazza San Giovanni, Principe di Piemonte, Pagano, Naselli, Adua, Giovanni XXIII, Veneto, Sturzo, Adua, corso Umberto, Meli, XXV aprile, Umberto e rientro nella chiesa di San Giovanni. Alle 16, in piazza Rimembranza, la tradizionale cena. Alle 19, nella chiesa di San Giovanni, la solenne celebrazione eucaristica. Alle 20 la seconda processione nelle seguenti vie: piazza San Giovanni, Vittorio Emanuele, piazza Sant’Antonio, Matrice (chiesa Madre), Roma, La Malfa, Roma, piazza San Giovanni, Mercato, Principessa Maria del Belgio, Fogazzaro, Kennedy, Mercato, Giovanni XXIII, Ameglio, Naselli, Adua, corso Umberto, Tre Croci, Otto Marzo, Tre Croci, corso Umberto, piazza Rimembranza (recita della supplica alla Madonna di Pompei) e rientro nella chiesa di San Giovanni Battista. Alle 22,30, in piazza San Giovanni lo spettacolo pirotecnico.