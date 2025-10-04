Ragusa – Si è tenuto giovedì e venerdì a Ragusa, presso la sala convegni “Gianni Molè” del palazzo della Provincia, il secondo modulo del Master sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle Pmi, appuntamento di rilievo per la formazione e l’aggiornamento dei professionisti del settore.

L’evento, organizzato con il coinvolgimento delle principali associazioni di categoria, ha visto la partecipazione di figure di riferimento del panorama nazionale come il presidente Anc Marco Cuchel, la presidente Odcec Milano Marcella Caradonna e la presidente Anc Ragusa Rosa Anna Paolino. I lavori sono stati aperti proprio dal presidente Cuchel, che ha rimarcato l’urgenza di affrontare le sfide che investono la professione, a partire dalla riforma del D.Lgs. 139/2005, passando per le criticità del Ddl concorrenza e la necessità di rafforzare il ruolo dei commercialisti rispetto alle nuove aperture ai tributaristi. «La riforma del D.Lgs. 139 è stata presentata prima alla politica e alla stampa e solo dopo agli ordini e alle associazioni: questo non è dialogo, né partecipazione», ha dichiarato Cuchel, sottolineando come la categoria sia stata definita “professionisti del dissenso” in un clima che rischia di dividere piuttosto che unire. «Anc continuerà a battersi contro i rischi di una riforma che apre la strada ai tributaristi. Allo stesso tempo portiamo avanti battaglie concrete: sospensione dei termini fiscali in caso di malattia, copertura assicurativa delle sanzioni dirette e accesso preferenziale dei commercialisti agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate», ha aggiunto.

Nel suo intervento, la presidente Odcec Milano Marcella Caradonna ha posto l’accento sulle difficoltà che la categoria sta attraversando, anche alla luce della legge delega e degli emendamenti al Ddl Concorrenza: «La nostra categoria vive un momento difficile. La legge delega e i quattro emendamenti al Ddl Concorrenza aprono spazi ai tributaristi e rischiano di svuotare le nostre prerogative. È mancata condivisione, trasparenza e confronto: non possiamo accettare che la professione sia indebolita. Difendere i principi e il ruolo dei commercialisti significa tutelare l’intera categoria, anche se veniamo accusati di essere “professionisti del dissenso”».

La giornata inaugurale ha visto anche i saluti istituzionali della presidente Anc Ragusa Rosa Anna Paolino: «È un grande onore avere oggi con noi il presidente nazionale Marco Cuchel e la presidente dell’Odcec Milano Marcella Caradonna, figure di riferimento per la categoria. Li ringrazio per la loro presenza, che testimonia l’importanza di questo appuntamento per i commercialisti ragusani».

Il programma del Master ha previsto inoltre un approfondimento tecnico a cura del presidente Cuchel sugli strumenti di controllo e verifica degli adeguati assetti per la prevenzione delle crisi d’impresa, e una relazione della presidente Caradonna focalizzata sulla certificazione di qualità degli assetti (Pdr Uni 167/2025). Il dott. Daniele Lorenzini ha arricchito i lavori con contributi pratici e operativi, fornendo strumenti applicativi ai partecipanti. Le due giornate di formazione hanno rappresentato un momento di confronto e crescita per i commercialisti, confermando l’impegno della categoria nell’affrontare con competenza e coesione le sfide del presente e del futuro.