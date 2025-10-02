Ispica – I Carabinieri della Stazione di Ispica hanno deferito in stato di libertà un uomo di 57 anni del posto, accusato di aver appiccato il fuoco a un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica sono intervenuti nel centro cittadino in seguito alla segnalazione di un’auto in fiamme. Le fiamme, che hanno danneggiato la parte posteriore del veicolo, sono state domate dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica.

Le indagini condotte dai militari della Stazione di Ispica hanno permesso una rapida ricostruzione dei fatti. Determinante è stata l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno immortalato il 57enne nell’atto di appiccare l’incendio.

I militari dell’Arma stanno ora lavorando per accertare le motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere il gesto.

Il procedimento che ne è scaturito a carico del denunciato è nelle fasi delle indagini preliminari e l’indagato deve considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza di condanna.