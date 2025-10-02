Ragusa – Attesa ripagata per clienti vecchi e nuovi del rinnovato Eurospar di Ragusa, in via Ettore Fieramosca, 230. Stamani la riapertura dopo l‘imponente ristrutturazione che ha letteralmente trasformato il punto vendita in un luogo moderno, funzionale e ancora più accogliente. Un ritorno molto atteso dalla comunità, che da oltre 25 anni percepisce questo supermercato non solo un punto vendita dove fare la spesa, ma uno spazio familiare, capace di creare legami di fiducia e, spesso, di amicizia.

Il nuovo Eurospar si presenta con tante novità. I banchi frigo e le attrezzature di ultima generazione garantiscono maggiore freschezza, igiene e qualità, oltre a consumi ridotti grazie all’efficienza energetica. I reparti sono stati ampliati e specializzati. Tra le novità c’è l’orteria che propone frutta e verdura fresche pronte al consumo, ideali per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare alla qualità. Rinnovati del tutto anche i reparti panetteria, macelleria, gastronomia, pescheria che si affiancano alle aree a scaffale con la possibilità di effettuare gli acquisti in modo semplice e rapido, anche grazie alle moderne casse automatiche. Una chicca assoluta è la variegata cantina a temperatura controllata, una vera e propria enoteca che custodisce etichette di vino di prestigio e territoriali, conservate nelle condizioni ottimali per essere degustate al meglio. Accanto a questi reparti, trova posto la nuova area “Siedi e gusta”, uno spazio dedicato al ristoro, pensato per chi desidera concedersi un pranzo veloce o una pausa in un ambiente informale ma curato. A completare l’offerta, un assortimento sempre più ampio e trasversale: dalle linee S-Budget fino ai prodotti premium, ogni cliente può trovare soluzioni adatte al proprio stile di vita, ai gusti, alle esigenze e al proprio budget, senza rinunce.

La ristrutturazione porta con sé anche una nuova immagine: spazi più luminosi, linee moderne, colori e materiali che comunicano freschezza e contemporaneità, senza perdere l’atmosfera accogliente e familiare che da sempre contraddistingue l’insegna ormai punto di riferimento non solo per il quartiere di Ragusa Ovest ma per tutta la città. A breve saranno inoltre disponibili i parcheggi coperti, per rendere la spesa ancora più comoda e accessibile. La riapertura cade in un anno speciale: quello in cui Despar celebra i suoi 65 anni, un traguardo che rafforza il legame con il territorio e con i clienti che da decenni scelgono il marchio per qualità, convenienza e vicinanza.

“Oggi riapriamo le porte di un Eurospar totalmente rinnovato nel look e nella sostanza – afferma Concetta Lomagno, responsabile dell’area marketing di Ergon – In un quarto di secolo questo punto vendita è diventato parte della vita della comunità, un luogo di fiducia e vicinanza, che abbiamo caratterizzato anche con richiami chiari al territorio, dal nostro barocco monumentale ai carrubi che caratterizzano le nostre campagne. Ripartiamo con lo stesso entusiasmo del primo giorno e con la promessa di continuare a migliorarci, per offrire sempre il meglio a chi ci sceglie ogni giorno”. Un momento di festa, torta compresa, condiviso naturalmente con i clienti che hanno trovato anche un volantino speciale ricco di offerte e buoni spesa da 10 euro complessivi, per festeggiare insieme un nuovo inizio che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.