Gioiosa Marea (ME) – Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Gioiosa Marea. Leo Scaffidi, un uomo di 62 anni, ha perso la vita in seguito a una caduta accidentale avvenuta all’ingresso dello stadio comunale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, noto in paese in quanto membro dello staff tecnico della squadra di calcio locale, stava tentando di scavalcare il cancello principale dello stadio, presumibilmente perché sprovvisto delle chiavi di accesso. Sembra che abbia perso l’equilibrio durante l’azione, cadendo rovinosamente.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per Scaffidi non c’è stato nulla da fare. La struttura sportiva è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti per consentire i rilievi e accertare l’esatta dinamica dell’incidente.