Ragusa – Dati allarmanti emergono dall’analisi condotta sul “Libro Nero dell’Azzardo 2025” per quanto riguarda la provincia di Ragusa, con particolare attenzione al comune di Acate. La spesa per l’azzardo online nel piccolo centro ragusano ha registrato una delle crescite più preoccupanti a livello nazionale.
Acate, la Maglia Nera della Crescita
Acate si è posizionato al quinto posto in Italia tra i comuni con oltre 10.000 abitanti per spesa pro capite nel gioco d’azzardo online, mostrando un’accelerazione estremamente significativa:
Spesa Pro Capite: Ha raggiunto 5.671 euro per abitante in un solo anno.
Crescita Anno su Anno: L’incremento è stato del +35%, un balzo che lo rende uno dei comuni con la progressione più rapida nel Paese.
Confronto Nazionale: La spesa media per abitante ad Acate è oltre 2,5 volte superiore alla media nazionale (ferma a 2.162 euro).
Questo dato non solo evidenzia una spesa eccezionalmente alta, ma segnala anche una delle accelerazioni più preoccupanti tra tutti i comuni italiani monitorati.
Il report è stato redatto da GiocoResponsabile.info con l’obiettivo di promuovere la cultura del gioco consapevole e di porre l’attenzione sui rischi sociali legati all’azzardo. Si invita a dare il massimo risalto a questi dati per contribuire a una maggiore sensibilizzazione sul fenomeno.
