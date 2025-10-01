Maltempo. La Sicilia si prepara a un brusco cambiamento climatico che segnerà l’inizio del vero autunno. Le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia annunciano l’arrivo di una fase di maltempo guidata da una depressione nord-africana alimentata da aria fredda di matrice artico-continentale.
Questo mix darà il via a un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche già a partire dalla tarda notte di domani.
Precipitazioni, Venti e Crollo Termico
L’irruzione fredda porterà maltempo e una sensibile diminuzione delle temperature in tutta l’Isola.
Venti: I venti ruoteranno a settentrionali, con intensificazione fino a burrasca forte nelle giornate di giovedì e venerdì.
Instabilità: Il tempo resterà instabile, soprattutto concentrato sulle zone settentrionali e ioniche.
Temperature: Si registrerà un’ulteriore discesa dei valori termici, con un clima che, tra il 2 e il 3 ottobre, darà la sensazione di essere in pieno autunno inoltrato.
