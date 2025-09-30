Caltanissetta – Il Colonnello Sergio Cerra è cessato dal servizio nella Guardia di Finanza dopo 41 anni. Nel corso di un’emotiva cerimonia, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Stefano Gesuelli, ha voluto ringraziare l’Ufficiale personalmente e a nome del Corpo, per l’impegno e la dedizione profusi durante tutta la carriera e le doti umane sempre dimostrate.

L’Ufficiale si è arruolato nel Corpo nell’ottobre del 1984, ed ha ricoperto numerosi incarichi di Comando in reparti situati in aree geografiche particolarmente interessate dalla invasiva presenza della criminalità comune ed organizzata.

In tale veste, quale Comandante di Gruppo del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo ha partecipato a diverse indagini su “Cosa Nostra”, contribuendo all’ottenimento di pregevoli risultati, come quella che ha portato nel 2003 al sequestro e alla successiva confisca di un ingente patrimonio immobiliare illecitamente costituito e all’arresto di tre importanti imprenditori titolari di una azienda, con sede a Palermo, operante nel settore dei pneumatici, prestanomi dei fratelli Graviano, “reggenti” del quartiere di Brancaccio.

Successivamente, quale Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Ragusa, il Col. Cerra ha diretto numerose operazioni finalizzate al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nonché, allo sfruttamento del lavoro irregolare nelle aree destinate a colture in serra. Sotto il profilo della Polizia Tributaria, nella stessa sede, l’ufficiale ha diretto indagini in materia di tributi locali che hanno consentito contestare ingenti violazioni in tema di mancata corresponsione dell’IMU/ICI da parte di infrastrutture estrattive.

Nel corso della sua carriera sono stati tributati all’Ufficiale oltre 50 ricompense d’ordine morale e numerosi riconoscimenti da parte della Magistratura ordinaria e contabile e da vari dicasteri.

L’ufficiale laureato in “Scienze politiche ad indirizzo storico – politico” ha conseguito, altresì, nel corso della sua carriera, la laurea Magistrale in “Scienze delle Pubbliche Amministrazioni” e la laurea Magistrale in “Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche” presso l’Università degli Studi di Catania.

È insignito della medaglia d’oro al lungo Comando nella Guardia di Finanza e della croce d’oro, sormontata da stelletta aurea, prevista per i 40 anni di servizio. Nel 2016 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

Al Colonnello Sergio Cerra, ed alla sua famiglia, i colleghi di Caltanissetta formulano i migliori auguri per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni personali, certi comunque che, anche in pensione, continuerà a dispensare i preziosi suggerimenti alle Fiamme Gialle nissene.