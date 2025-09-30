Con l’attivazione dei decreti attuativi, entrano finalmente in vigore sei nuove misure di sostegno introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, dando il via a una vera e propria “stagione dei bonus”. Questi interventi mirano a supportare il potere d’acquisto delle famiglie meno abbienti, spaziando da aiuti diretti a incentivi per l’efficienza energetica e il benessere psicologico.
Tra le agevolazioni più attese e ora pronte, figurano il Bonus Famiglia, il Bonus Elettrodomestici e il Bonus Psicologo.
Nonostante l’obiettivo lodevole di sostenere economicamente i cittadini, non mancano le criticità. In particolare, per misure molto richieste come il Bonus Psicologo, le risorse finanziarie stanziate risultano limitate, sufficienti a soddisfare soltanto poche migliaia di domande a fronte di una potenziale platea ben più ampia.
Lascia un commento