Ragusa – Si è svolta domenica scorsa, presso il piazzale Asi della zona industriale di Ragusa, la prima edizione della “Festa dell’Edilizia” della provincia. Un evento dal sapore storico promosso con convinzione dalle parti sociali – Ance Ragusa e dalle organizzazioni sindacali territoriali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil – con l’obiettivo di celebrare il ruolo cruciale del settore delle costruzioni nell’economia e nella società del territorio ragusano.

La manifestazione, interamente finanziata e organizzata dagli Enti bilaterali del settore, Cassa Edile ed Ente Sfera, ha rappresentato un’occasione preziosa per riunire imprese e lavoratori edili, rafforzando il senso di comunità e valorizzando l’impegno quotidiano di chi contribuisce a costruire il futuro della provincia. “È stato un evento che ha dimostrato la forza e la coesione del nostro settore” hanno dichiarato i presidenti di Cassa Edile ed Ente Sfera, Raffaele Cappello e Rosario Ruta, accompagnati dai rispettivi direttori, Giovanni Avola e Francesco Maltese.

Sul palco sono intervenuti figure di spicco del settore: il vicepresidente di Ance Ragusa Gianluca Zaccaria e il segretario generale della Fillea Cgil Salvatore Tavolino, che ha portato i saluti e le riflessioni a nome delle tre organizzazioni sindacali di categoria. Nei loro interventi, è stato sottolineato il valore strategico dell’edilizia come motore di sviluppo economico e occupazionale, oltre all’importanza della collaborazione tra tutte le componenti della filiera. La serata è stata arricchita da momenti di grande intrattenimento: la Bandabertè ha scaldato l’atmosfera con il proprio repertorio musicale coinvolgente, mentre le risate non sono mancate grazie all’esilarante spettacolo di cabaret del comico ragusano Massimo Spata, che ha conquistato il pubblico con la sua ironia pungente.

“La Festa dell’Edilizia non è stata solo un momento ludico, ma un vero e proprio tributo a un settore che, nonostante le sfide, continua a rappresentare un pilastro fondamentale per la provincia di Ragusa” è stato dichiarato dai protagonisti che hanno ribadito come questa iniziativa abbia rafforzato i legami tra i diversi attori del settore, ponendo le basi per una collaborazione ancora più solida in futuro. Gli operatori del comparto, imprese e lavoratori, hanno risposto con entusiasmo all’invito, rendendo questa prima edizione un successo e confermando la vitalità di un ambito che, spesso in modo silenzioso, modella il paesaggio e la vita quotidiana di tutti noi.