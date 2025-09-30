Ragusa – Il comitato provinciale Csen Ragusa è orgoglioso di mettere in luce il percorso straordinario di Gabriele Ruta, giovane e promettente allievo della scuola di danza Sur Les Pointes di Vittoria, affiliata Csen, seguito con dedizione dalla maestra Simona Scollo sin dalla tenera età. Dal 2021, Gabriele si è distinto per impegno, passione e talento, raccogliendo numerosi riconoscimenti in stage e concorsi nazionali, portando a casa borse di studio e premi che testimoniano il suo valore e la qualità della formazione ricevuta.

Recentemente, ha calcato le scene del festival Scenica con due spettacoli professionali, confermando una maturità artistica rara e una presenza scenica da vero professionista. Durante uno stage presso la scuola Sur Les Pointes, il maestro Ermanno Sbezzo ha notato le sue doti tecniche e interpretative, invitandolo a partecipare al prestigioso concorso “Montecatini in Danza”. Qui, Gabriele ha conquistato l’ammissione – con borsa di studio – al centro di formazione Oda, dove da quest’anno avrà l’opportunità di perfezionarsi sotto la guida di docenti di fama mondiale, intraprendendo così un percorso formativo di alto livello che apre la strada alla carriera professionale. “Riconoscere e valorizzare i talenti del nostro territorio è uno degli obiettivi fondanti del Csen.

Gabriele rappresenta un esempio virtuoso di dedizione, crescita e passione, di cui tutta la provincia di Ragusa può andare fiera – dichiara Sergio Cassisi, presidente provinciale Csen Ragusa – Siamo certi che il suo futuro sarà costellato di successi e che continuerà a portare in alto il nome della scuola Sur Les Pointes e del nostro comitato”. Il Csen Ragusa rinnova i complimenti a Gabriele Ruta, alla maestra Simona Scollo e alla scuola Sur Les Pointes, augurando a questo giovane talento di continuare a danzare con la stessa determinazione e di raggiungere nuovi, importanti traguardi.