Gangi – Miete successi ogni edizione “Vivere In Assisi” la Rievocazione Storico-Medievale che si tiene ogni due anni a Gangi in provincia di Palermo. Una manifestazione medievale, giunta alla sua tredicesima edizione, che narra tra vicoli e slarghi alcuni momenti della vita e del messaggio di Francesco d’Assisi. Vivere in Assisi tra teatro, danza, canto, poesia, monologhi ha catturato il numeroso pubblico, quello delle grandi occasioni. Questa edizione, quella del 2025, è stata inserita nelle celebrazioni per gli 800 anni del “Cantico delle Creature”.

“E’ uno degli eventi francescani e medievali più suggestivi di tutta la Sicilia – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – un evento riconosciuto a livello nazionale e internazionale per la sua originalità, la cura dell’allestimento e la forza evocativa. Per la sua importanza l’amministrazione comunale ha voluto sostenere la kermesse che rientra tra gli appuntamenti in programma durante l’anno per destagionalizzare le presenze turistiche. L’anima di Vivere in Assisi è Roberto Franco, presidente del Centro Studi Francescani e Medievali, mentre la direzione artistica è stata affidata a Santi Cicardo hai quali va il mio sentito ringraziamento e quello di tutta la comunità, grazie a figuranti, attori e maestranze che hanno permesso il successo di questo grande evento che rende orgogliosi tutti i gangitani”.