Marina di Ragusa – Trascorrere una domenica di fine settembre a Marina di Ragusa è un classico, con Marina Gourmet è stato un trionfo reso tale dalle tantissime persone presenti già dal pomeriggio sino a tarda sera per assaporare l’atmosfera che si respirava sul lungomare Andrea Doria, tra i banchi degustazione. Blasonate cantine hanno presentato le loro etichette più autorevoli, ma soprattutto è stata una bella possibilità di dialogo e conoscenza con i produttori.

In modo contestuale, al ristorante Zefiro, si sono svolte tre masterclass a cura di autorevoli relatori.

Il sommelier Valerio Capriotti ha incantato i wine lovers presenti con una entusiasmante lectio magistralis sul tema ‘Non ci sono paragoni! Bevute intorno al 45° parallelo’. Un viaggio seducente accompagnato dalla degustazione delle referenze selezionate che ha rapito il pubblico presente. Altrettanto inclusive e immersive le masterclass che hanno tenuto, rispettivamente, gli chef Giovanni Santoro del ristorante Stella Michelin Shalai a Linguaglossa (CT) e Francesco Patti del ristorante Stella Michelin Coria a Catania.

Santoro ha presentato un must di Shalai La Vitellina a punta di coltello, raccontando come è diventato un piatto identitario che continua ad incarnare la storia di un territorio, quale l’Etna, a cui lo chef è profondamente legato. E non discostandosi da Catania, un’altra bella storia di cucina è arrivata da Francesco Patti. Lo chef di Coria ha presentato un falso magro di tonno, un piatto di famiglia e di festa, ma decisamente inusuale nella versione a base di pesce.

Spazio, poi, al talk, condotto dal giornalista Enzo Scarso sul tema ‘La cucina del futuro tra innovazioni, contraddizioni, restrizioni, interlocuzioni e presenzialismi. Comunicare la cucina e il vino in modo essenziale, discreto, rivoluzionario e chiaro… in che modo è possibile?’. Ospiti del parterre di Marina Gourmet: Antonello Magistà (Patron del ristorante Pashà), il sommelier Valerio Capriotti, Carmelo Iacono Presidente Cenacolari dell’Antica Contea, la produttrice di vino Arianna Occhipinti e gli chef Joseph Micieli e Carmelo Chiaramonte.

Applausi a scena aperta, infine, al ristorante Votavota per la cena a firma degli chef Stella Michelin Vincenzo Candiano, Giuseppe Causarano, Antonio Colombo, Francesco Patti, Giovanni Santoro e Michele Spadaro. Nella bellissima cucina a vista del ristorante sul lungomare Andrea Doria, gli chef insieme alle loro brigate hanno creato uno spettacolo magico di gusto e di bellezza allo stato punto, presentando un menu veramente singolare, accompagnato dai vini della cantina I Vigneri di Salvo Foti, raccontati dal sommelier Valerio Capriotti.

Questa seconda giornata è stata sostenuta dal GAL Terra Barocca e dal comune di Ragusa nell’ambito del PO5 “Enjoy Barocco – Cultura, buon cibo e gestione innovativa per uno sviluppo turistico sostenibile”.

Ci si avvia verso la conclusione di questa seconda edizione di Marina Gourmet, resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e dell’Ars, con il sostegno di importanti aziende che hanno scommesso, insieme al Comitato del Gusto, sull’evento di fine estate a Marina di Ragusa.

Oggi si celebra la seconda edizione del concorso Chef Emergente al ristorante Votavota. Nove chef in rappresentanza di ogni provincia siciliana interpretano con un loro piatto La cucina del Futuro. A scegliere il vincitore è un’autorevole giuria composta dalle giornaliste Michela Giuffrida e Concetta Bonini, dagli chef Lorenzo Ruta e Carmelo Chiaramonte, dal ristoratore Antonello Magistà, dal sommelier Valerio Capriotti e dal formatore di sala Gionatan Caruso.

Alle 17 e alle 18, al ristorante Zefiro, due masterclass, rispettivamente dello chef del ristorante Stella Michelin Locanda Don Serafino a Ragusa Ibla, Vincenzo Candiano, e di Francesca Barone chef di Fattoria delle Torri a Modica. A chiudere la sessione ci sarà la masterclass del sommelier Luigi Salvo sul tema ‘Le sfaccettature del grillo dalla montagna al mare’, preceduta dall’assegnazione del premio allo Chef Emergente – Marina Gourmet 2025.

La conclusione sarà sancita dalla cena al Lido Azzurro da Serafino a cura degli chef del Comitato del Gusto (Annaclara Cafiso, Franco Sgarlata, Angelo Bonomo, Giuseppe Cannistrà, Giuseppe Causarano, Joseph Micieli e Gianni Amorelli), una festa nella festa che segna la fine di questa seconda edizione e pone le basi per la terza vita di Marina Gourmet 2026.