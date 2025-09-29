Monterosso Almo – E’ l’ultima delle feste religiose della stagione estiva. Dopo San Giovanni Battista e dopo la Madonna Addolorata, la comunità dei fedeli di Monterosso Almo si mobilita alla fine di settembre per le celebrazioni in onore di Maria Santissima Bambina. La festa esterna con le due processioni è in programma, quest’anno, domenica 5 ottobre. Ma le varie iniziative, predisposte dal comitato, hanno preso il via già ieri, con i riti che segnano l’ingresso della festa. In particolare, alle 19,30, dalla chiesa di San Giovanni Battista, c’è stata la processione con il simulacro di Maria Santissima Bambina.

Alle 20, poi, in piazza Rimembranza, la solenne celebrazione eucaristica e, a conclusione, il rientro della processione dal corso Umberto sino alla chiesa del Battista. Ogni giorno, da oggi e sino al 4 ottobre, nella chiesa di San Giovanni Battista, la recita del Rosario alle 18,30 e la celebrazione eucaristica alle 19. Lunedì e martedì ci sarà la messa alle 19. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, la ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale in paese, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria nei luoghi interessati dalle celebrazioni per rendere gli stessi più decorosi in concomitanza con il periodo dei festeggiamenti.

