Modica – Prima sconfitta stagionale per il Modica Calcio che subisce gol in un’azione rocambolesca e non trova più spazio per riuscire a mettere il pallone in rete. Campionato ancora alle prime battute con i rossoblù che hanno già affrontato due escursioni difficili tra Viagrande e Avola.

Primo tempo che vede l’Avola portarsi avanti alla prima azione utile, al 11’, con un pallone che vaga in area e viene messo in rete da Dos Santos. La prima azione utile per il Modica arriva con Maimone che trova Savasta, l’attaccante prova il tiro ma manda a lato da pochi passi, nel frattempo però la bandierina del guardalinee era alzata. Al 24’ ci prova ancora la formazione ospite, sempre con Maimone che mette il pallone a scavalcare la difesa per Sessa, il centrocampista entra in area e incrocia bene, ottima la parata dell’estremo difensore avolese. Al 32’ Maimone si mette in proprio e prova a tirare da fuori ma il pallone sfiora la traversa e finisce alto.

Nella ripresa si gioca poco con la formazione di casa che cerca di difendere in tutti i modi il vantaggio ottenuto nella prima frazione. Il Modica prova a trovare gli spazi giusti ma tante maglie di casa in difesa rendono difficile agli uomini di Raciti trovare gli spazi giusti. Al 13’ ci prova Bonanno direttamente da fuori ma il pallone finisce a lato. Pallone che vaga da una fascia all’altra tra Asero e Cappello, i due però sono spesso chiamati a tornare indietro per l’impossibilità di trovare spazi utili. Al 42’ una buona trama trova libero Asero di crossare in mezzo con Belluso che prova la girata di testa ma il pallone sfiora solo il palo e la manda fuori. Dopo 5’ di recupero arriva il fischio finale.

Una sconfitta che arriva in un big match ma al solo inizio campionato, in un percorso ancora tutto da scrivere con carattere e determinazione.

CALCIO AVOLA – MODICA CALCIO 1-0

Calcio Avola: Santillo, Spataro, Butera, Caruso, Diop, Toure, Fratantonio, Ricca, Dos Santos, Ruiz, Cannarozzi. Panchina: De Luca, Spinello, Gazzara, La Bruna, Rotella, Alfo, Argentino, Cicero, Toscano. Allenatore: Attilio Sirugo.

Modica Calcio: Romano, Valenca, Maimone, Sessa, Asero, Belluso, Savasta, Mallia, Brugaletta S., Intzidis, Cappello. Panchina: Calabrese, Bonaccorso, Incatasciato, Brugaletta N., Misseri, Torregrossa, Sangarè, Bonanno, Mbaye. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatore: 11’ pt Dos Santos (A)

Ammoniti: Ruiz, Dos Santos, Ricca, Butera (A), Belluso, Asero, Savasta, Mallia, Intzidis (M)

Espulsi: Mallia (M)