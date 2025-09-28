Messina – Ennesimo incidente mortale in Sicilia. E’ morto nella notte a Castelmola (Messina) in un incidente stradale autonomo l’imprenditore Giuseppe Carpita, 53 anni. Secondo le prime informazioni l’uomo stava guidando sulla strada provinciale quando il suo fuoristrada ha distrutto il muretto di protezione finendo nel vuoto e successivamente contro un appartamento in fase di realizzazione.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. I carabinieri stanno conducendo le indagini e i vigili del fuoco hanno recuperato la salma.

Tanti i messaggi di cordoglio postati sui social, eccone alcuni:

“Con immenso dolore – si legge nella pagina di Impegno Civico per Castelmola – apprendiamo la notizia della tragica e prematura scomparsa di Giuseppe Carpita, strappato troppo presto alla vita, all’affetto della sua famiglia e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di crescere insieme a lui, condividendo momenti indimenticabili.

Giuseppe è stato un uomo perbene, onesto, instancabile lavoratore, un esempio di rettitudine e umiltà. La sua amicizia sincera e la sua presenza discreta e preziosa hanno arricchito chiunque abbia incrociato il suo cammino.

In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza ai suoi familiari e parenti tutti, affinché trovino conforto nel ricordo del bene che ha seminato e nell’amore che continuerà a vivere attraverso chi lo ha conosciuto e voluto bene.

Grazie Giuseppe, per quello che sei stato e per ciò che continuerai a rappresentare nei nostri cuori. Che tu possa riposare in pace”.