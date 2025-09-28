Maltempo. La Sicilia affronta una domenica di tempo variabile e instabile. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il Mio Meteo Sicilia, la giornata di oggi, domenica 28 settembre, sarà caratterizzata da nuvolosità e precipitazioni sparse.

Evoluzione del Giorno

La mattinata vedrà piogge sparse concentrate principalmente sulle zone settentrionali dell’isola.

Nel pomeriggio e in serata, i fenomeni si estenderanno, interessando anche le aree ioniche e il settore meridionale orientale, seppur in modo sparso. I rovesci sono attesi in intensificazione in serata, in particolare sulle zone settentrionali più orientali e nord ioniche. Altrove, la nuvolosità sarà prevalente ma con basso rischio di piogge.

Temperature: Si registra un’ulteriore, seppur lieve, diminuzione dei valori.

Venti: Soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con rinforzi attesi sul Tirreno. I venti risulteranno tesi sullo Stretto di Sicilia e provenienti da Nord sullo Ionio.

Mari: Saranno generalmente mossi, con lo Stretto di Sicilia e lo Ionio che risulteranno molto mossi.

Si consiglia di prestare attenzione nelle zone costiere e di consultare le condizioni del traffico in caso di spostamenti.