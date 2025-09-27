Il maltempo in Sicilia, per il quale la Protezione Civile Regionale aveva emesso un’allerta meteo gialla su tutte le province, è arrivato anche in provincia di Ragusa.
Un forte e improvviso acquazzone si è abbattuto sul territorio Ibleo intorno alle ore 14:30 di questo pomeriggio, causando rapidamente l’allagamento di diverse strade.
Particolarmente critica la situazione nei pressi del capoluogo: in un video, si può notare che la strada che conduce al Centro Commerciale Ibleo di Ragusa è risultata completamente sommersa dall’acqua, creando notevoli disagi alla circolazione.
Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, specialmente nelle aree più colpite dall’allagamento.
Lascia un commento