Le date dei pagamenti dell’Assegno Unico per il mese di maggio sono state rese disponibili sul fascicolo previdenziale dell’INPS dopo alcuni giorni di ritardo. L’aggiornamento, atteso dalle famiglie beneficiarie, è stato pubblicato solo dopo il completamento delle operazioni di conguaglio relative alle mensilità precedenti.

Secondo quanto emerge dal portale dell’INPS, gli accrediti sono stati programmati per mercoledì 20 maggio e giovedì 21 maggio, con una distribuzione su più giornate in base alle lavorazioni amministrative. Al momento, risulta visibile una sola delle due date, ma l’aggiornamento completo è atteso nelle prossime ore.

Il ritardo nella pubblicazione delle disposizioni ha generato incertezza tra i nuclei familiari che percepiscono mensilmente il contributo destinato ai figli a carico fino a 21 anni, o senza limiti di età in presenza di disabilità. In molti casi, infatti, le date vengono normalmente comunicate con circa una settimana di anticipo rispetto all’accredito.

Conguagli e aggiornamenti delle posizioni

Alla base dello slittamento ci sono i controlli sui conguagli INPS, necessari per verificare la correttezza degli importi già erogati. Le operazioni vengono effettuate quando cambiano elementi rilevanti della posizione familiare, come l’ISEE aggiornato, la composizione del nucleo o le maggiorazioni spettanti.

I conguagli possono comportare sia integrazioni a favore dei beneficiari sia eventuali recuperi di somme erogate in eccesso. Proprio questa fase di verifica ha determinato il ritardo nella pubblicazione delle date di pagamento di maggio sul fascicolo previdenziale.

Una volta completati i calcoli, l’INPS ha quindi proceduto alla definizione del calendario degli accrediti, confermando la doppia finestra di pagamento tra il 20 e il 21 maggio.

Fascicolo previdenziale sotto monitoraggio

L’istituto invita i beneficiari a controllare periodicamente la propria area personale sul portale INPS, dove le informazioni vengono aggiornate in momenti diversi a seconda dello stato di lavorazione delle pratiche.

In alcuni casi, le date di accredito possono comparire in modo progressivo, motivo per cui eventuali aggiornamenti potrebbero essere visibili nelle prossime ore.