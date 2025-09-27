ROSOLINI (SR) – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata ieri pomeriggio, venerdì 26 settembre 2025, a Rosolini, in provincia di Siracusa.

L’evento sismico, di magnitudo ML 2.3, è avvenuto alle ore 16:33 (ora italiana) con epicentro localizzato a 3 km a nord-ovest del Comune di Rosolini.

Secondo i dati rilevati dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, il terremoto ha avuto coordinate geografiche 36.8463 di latitudine e 14.9323 di longitudine, a una profondità di 24 km. Non si registrano danni a persone o cose.