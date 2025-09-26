Ragusa – In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, la Direzione dell’Archivio di Stato di Ragusa organizza la mostra “Un paese da ricostruire. Il Comitato di Liberazione Nazionale nelle carte dell’Archivio di Stato”, che avrà luogo in data 28 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, presso la sede dell’Archivio di Stato (Viale del Fante 7, Ragusa).
Nel corso della giornata, con inizio alle ore 10.30, interverranno sul tema il direttore dell’Istituto, dott. Vincenzo Cassì e il presidente di ANPI Ragusa, sen. Gianni Battaglia. Sarà inoltre ricordata la figura del partigiano Antonio Brancati, alla presenza del nipote Giovanni.
La mostra documentaria, organizzata in collaborazione con ANPI Ragusa sarà arricchita dall’esposizione di cimeli storici della collezione privata Gianni Iurato.
L’evento rientra nel calendario di eventi celebrativi per i 70 anni dall’Istituzione dell’Archivio di Stato di Ragusa.
