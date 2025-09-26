Maltempo. La Sicilia si prepara a una giornata di instabilità meteorologica. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de Il mio meteo Sicilia, una linea instabile di origine nordafricana influenzerà il tempo di oggi, venerdì 26 settembre, portando piogge e temporali su gran parte della regione.

Maltempo in Sicilia, le previsioni per oggi 26 settembre

La giornata inizierà con nuvolosità o cielo molto nuvoloso, con piogge sparse concentrate prevalentemente sul Canale di Sicilia.

Il peggioramento è atteso nel pomeriggio, quando l’instabilità si farà più marcata, soprattutto sulle zone meridionali e occidentali. Sono previsti temporali che potranno essere anche di forte intensità lungo il Canale di Sicilia e sulle coste meridionali. Altrove i fenomeni saranno più isolati e meno intensi. Le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare in serata, anche se qualche fenomeno residuo potrà ancora interessare il Canale di Sicilia.

Le temperature si manterranno stazionarie. I venti soffieranno moderati orientali con rinforzi sul Tirreno, e meridionali nelle altre zone. I mari risulteranno generalmente poco mossi o mossi.

Anche il bollettino meteo del Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi, 26 settembre, un’allerta meteo gialla in tutte le provincie siciliane, compresa Ragusa.