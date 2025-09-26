Ragusa – Alla presenza dell’assessore regionale all’Energia, Francesco Colianni, inaugurata stamani la speciale 50esima edizione della Fiera Agroalimentare Mediterranea di Ragusa, in programma fino a domenica 28 settembre in via Vincenzo Malfitano a Ragusa. Tra meccanizzazione, stand dell’agroalimentare e aree attrezzate per l’esposizione degli animali, la fiera, che ha trovato il pieno sostegno di Despar Sicilia, torna ad accendere le luci sulla zootecnica d’eccellenza. Il sostegno alla FAM nasce dal legame profondo che Despar Sicilia ha da sempre con il territorio e con le iniziative più significative e attese.

La FAM è un’occasione per dare visibilità a chi lavora ogni giorno con impegno nelle campagne e negli allevamenti: agricoltori, allevatori, casari e artigiani che con dedizione trasformano le risorse naturali della Sicilia in prodotti di qualità straordinaria.

La 50ª edizione della FAM non rappresenta solo una celebrazione della tradizione, ma è anche uno sguardo verso il futuro: workshop, mostre zootecniche, degustazioni e incontri racconteranno l’evoluzione del comparto agroalimentare e le nuove sfide di sostenibilità e innovazione. Un percorso che Despar Sicilia condivide e sostiene, convinta che iniziative come questa siano preziose per valorizzare il territorio e le persone che lo animano.