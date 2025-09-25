Vittoria – Un episodio di grave inciviltà si è verificato in Piazza Cavour a Vittoria, dove una bambina di tre anni è stata investita da un uomo a bordo di un monopattino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, descritto come un immigrato, dopo l’urto non si è fermato a sincerarsi delle condizioni della piccola e si è immediatamente allontanato.

Fortunatamente, la bambina non ha riportato ferite gravi, ma l’incidente ha causato un grande spavento alla piccola e alla madre. L’episodio ha scosso profondamente la donna, che ha pubblicamente invocato un ritorno a una convivenza civile e più sicura in città. Purtroppo, atti di inciviltà come questo non sembrano essere isolati nella zona.