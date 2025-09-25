Ragusa – Incidente stradale oggi in una rotatoria sulla strada che collega Ragusa a Comiso. Lo scontro ha coinvolto due vetture, una Lancia Y e una Fiat 500L, entrambe condotte da donne.

Nell’impatto, la Lancia Y si è cappottata. La conducente è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia di Stato di Comiso per i rilievi di rito e per la gestione del traffico. Presenti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.