Maltempo in Sicilia. La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla, anche a Ragusa, per la giornata di domani, venerdì 26 settembre, prevedendo il ritorno di instabilità sull’isola.

Si attendono piogge e precipitazioni sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori occidentali e centromeridionali. I quantitativi cumulati di pioggia sono stimati tra il debole e il puntualmente moderato.

Fenomeni più isolati, ma localmente temporaleschi, sono attesi sui restanti settori dell’isola, dove i quantitativi di pioggia dovrebbero rimanere generalmente deboli. Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione e consultare gli aggiornamenti delle autorità locali.