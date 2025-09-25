Ragusa – Cresce l’attesa per la visita istituzionale del presidente della Regione Siciliana, onorevole Renato Schifani, alla 50esima Fiera Agroalimentare Mediterranea (FAM) di Ragusa.
Lo staff del Governatore ha confermato che Schifani sarà presente domani pomeriggio, venerdì 26 settembre, intorno alle ore 15.
La presenza del presidente regionale, in occasione di questa importante edizione della FAM, sottolinea il rilievo strategico dell’evento per il settore agroalimentare dell’isola.
