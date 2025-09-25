L’Assegno Unico e Universale (AUU) si conferma uno dei pilastri del sostegno alle famiglie in Italia, offrendo un contributo mensile a chi ha figli a carico fino a 21 anni o senza limiti di età in caso di disabilità. Il beneficio è accessibile a tutte le categorie di lavoratori e non solo, dai dipendenti ai disoccupati, dai pensionati ai lavoratori autonomi.
Maggiorazioni e requisiti
L’importo base dell’Assegno può essere aumentato in presenza di determinate condizioni, ma non tutte le maggiorazioni sono automatiche.
Maggiorazioni automatiche
Figli successivi al secondo: fino a 91,90 euro in base all’ISEE.
Figli con meno di un anno: un incremento del 50% sull’importo base.
Figli tra 1 e 3 anni in famiglie con almeno 3 figli: un incremento del 50% per un ISEE fino a 43.240 euro.
Figli con disabilità: l’importo varia in base al grado di disabilità (da 97,70 euro a 120,60 euro).
Famiglie con 4 o più figli: una maggiorazione forfettaria di 150 euro mensili.
Maggiorazioni su domanda
Per ottenere le seguenti maggiorazioni, è necessario dichiarare esplicitamente le condizioni nella domanda:
Genitori entrambi lavoratori: un aumento che può arrivare fino a 32,40 euro.
Madri under 21: 21,60 euro in più per ogni figlio.
Maggiorazione compensativa transitoria: per chi ha percepito l’assegno familiare (ANF) nel 2021 con un ISEE sotto i 25.000 euro, valida fino a febbraio 2025.
Attenzione: eventuali modifiche alla domanda non hanno effetto retroattivo. Ad esempio, se si aggiunge la condizione “genitori entrambi lavoratori” in un secondo momento, la maggiorazione decorrerà solo da quella data.
Lascia un commento